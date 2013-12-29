На Тернопільщині 2014-й оголосили роком Степана Бандери

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії, яка проходила на Театральному майдані в рамках Народного віче.

«1 січня ми будемо відзначати день народження людини, яка стала символом боротьби за Україну для мільйонів українців. Я вже видав розпорядження про відзначення цієї події та проведення низки заходів для вшанування героя України Степана Бандери, але сьогоднішнє рішення, прийняте на багатотисячному мітингу, додасть йому ще більшої ваги», – зазначив голова облради Василь Хомінець.

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При цьому депутати затвердили положення про використання місцевої та національно-визвольної символіки, яке передбачає, що червоно-чорний прапор, який символізує боротьбу українців за свою незалежність, відтепер будуть вивішувати на будівлі облради поряд з Державним прапором України у день народження Степана Бандери, день Соборності України, день Конституції України, день Акту відновлення Української держави, день Державного прапора України, день Незалежності України та день Українського козацтва та створення Української повстанської армії.

Як повідомляв УНІАН, 2009-ий рік на Тернопільщині вже було проголошено роком Бандери з нагоди 100-річчя від дня його народження, яке виповнилося 1 січня 2009 року.

З цієї нагоди 26 грудня 2008 року у Тернополі навпроти облдержадміністрації при вході у парк ім. Т. Шевченка було відкрито пам’ятник провіднику ОУН.