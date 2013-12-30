Янукович доручив Кабміну підтримати культуру та мистецтво

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови держави, указ підписаний з метою подальшого розвитку культури і мистецтва, забезпечення реалізації та захисту прав громадян у цій сфері, створення умов для розвитку творчості людини

Згідно з документом, Кабінету міністрів доручено затвердити відповідний план заходів на середньострокову перспективу, передбачивши у ньому, зокрема, сприяння створенню якісного вітчизняного культурного продукту, підтримку діяльності професійних мистецьких колективів, культурно-мистецьких навчальних закладів, музеїв, заповідників, бібліотек, клубів, інших закладів культури, насамперед у сільській місцевості, у тому числі ремонт будівель таких закладів, модернізацію їхньої матеріально-технічної бази.

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Також указом передбачено подальший розвиток кіноіндустрії; забезпечення доступності послуг закладів культури для різних категорій населення; надання підтримки мистецьким проектам творчої молоді; сприяння діяльності національних творчих спілок та громадських об'єднань у сфері культури і мистецтва; розвиток міжкультурного діалогу та популяризацію української культури за кордоном; активізацію діяльності щодо залучення інвестицій у сферу культури, застосування механізмів державно-приватного партнерства, сприяння розвитку благодійної діяльності.

Указом започатковано також проведення у День пам'яток історії та культури всеукраїнської акції з благоустрою територій пам'яток культурної спадщини.

Згідно з указом, засновано 250 щорічних стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового та кіномистецтва.

Із 200 до 300 збільшено кількість дворічних та довічних державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, у тому числі - з 20-ти до 50-ти зросте кількість довічних державних стипендій для лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Указом визначено, що Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначатиметься щорічно 9 листопада разом із Днем української писемності та мови.