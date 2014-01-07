Через аномальне тепло в Одесі цвітуть японські сливи та жасмин

Фахівці таким явищам не здивовані, але побоюються, як повідомляє ТСН з посиланням на "Сегодня", що невдовзі температура повітря може різко знизитися и знищіти майбутні врожаї фруктів. "При середній температурі близько семи градусів тепла дерева плутають пори року. Зараз тепло і сухо, отже, весна, пора прокидатися. Якщо така погода утримається, то можуть зацвісти абрикоси, сливи, вишні і бузок. Ось у ботанічному саду, наприклад, вже цвітуть жасмин і жимолость", - розповів ботанік Володимир Немерцалов.

Примітно, що це вже не перший випадок передчасного цвітіння дерев через аномально теплу температуру для холодної пори року. Раніше у Криму теплий листопад змусив цвісти бузок і кактуси.

Як повідомлялося, через аномальну температуру в Ужгороді розквітли бузок та фіалки.

Нагадаємо, що в США наразі фіксують рекордні морози.