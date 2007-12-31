Вінницька влада додала грошей на святкування

Виконавчий комітет Вінницької міської ради збільшив фінансування заходів до новорічних та різдвяних свят на 21,21% або на 140 тис. грн. порівняно з 2006 роком – до 800 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Вінницького міськвиконкому.

На виділені з міського бюджету кошти 30 тис. грн. затрачено на монтаж головної міської ялинки заввишки 28 метрів, 300 тис. - на подарунки дітям, 200 тис. грн. - на організацію низки культурно-масових і спортивних новорічних заходів.

Головна новорічна ялинка Вінниці встановлена в Центральному міському парку культури й відпочинку ім. Горького.

Крім того, з 26 грудня в місті розпочались святкові заходи, які триватимуть до 14 січня 2008 року.