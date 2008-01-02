Пол Маккартні переніс операцію на серці

Серу Полу МАККАРТНІ в 2007 році була зроблена "таємна" операція на серці.

Як передає Лента.ру, подробиці події потрапили в пресу тільки після Нового року. Разом з тим, за даними газети The Telegraph, 65-річному музиканту була зроблена коронарна ангіопластика, операція, необхідна для розширення судин серця.

У свою чергу прес-аташе П.МАККАРТНІ підтвердив, що колишній "бітл" переніс операцію, що була плановою, і уточнив, що це відбулося восени. П.МАККАРТНІ швидко одужав: уже в грудні він відвідав пацієнтів дитячої клініки Грейт-ормонд-стріт і записувався в новорічній програмі радіостанції BBC2 разом з Кайлі МІНОУГ.

2007 рік виявився важким для музиканта через розлучення з Хізер МІЛЛС. До початку січня 2008 року колишньому подружжю не вдалося досягти взаємоприйнятних фінансових умов розлучення.