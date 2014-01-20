Кримчани сьогодні відзначають День Автономної Республіки Крим

09:19, 20 січня 2014
Суспільство
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Як передає кореспондент УНІАН, 20 січня 1991 року 93,26% учасників загальнокримського референдуму, першого в історії Радянського Союзу, висловилися за відновлення автономного статусу Криму.

Святкування у Криму

Враховуючи волю кримчан, 12 лютого 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон про закріплення повноважень республіки на державному рівні. У статті 1 закону було сказано: «Відновити Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у межах території Кримської області у складі Української РСР». Після розпаду СРСР Крим залишився частиною України.

У Сімферополі сьогодні відкриють пам'ятний знак і проведуть урочисті збори в парламенті.

У Криму проживають близько 2 млн осіб.

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