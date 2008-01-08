150 лижників шість годин висіли над турбазою на Львівщині

У понеділок о 12.45 у Сколівському районі Львівської області на турбазі "Захар Беркут" при підйомі лижників на гору Високий Верх зламалась канатно-крісельна дорога (за попередніми даними, вийшов з ладу вал редуктора лебідки), внаслідок чого 150 осіб залишились у кріслах на висоті.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, о 18.35 рятувальні підрозділи Головного управління МНС у Львівській області та Волосянського гірського пошуково-рятувального пункту Львівського гірського пошуково-рятувального загону МНС зняли відпочиваючих з крісел канатної дороги. Постраждалих туристів немає.