Роботодавця водія маршрутки, винного у кривавому ДТП на Сумщині, позбавлять ліцензії

У Сумській області перевізника позбавлять ліцензії на маршрут, на якому пасажирський мікроавтобус потрапив під потяг, що призвело до загибелі 12 людей.

Як повідомили УНІАН в управлінні інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації, документи щодо позбавлення перевізника ліцензії на маршрут «Суми – Ганнівка-Вирівська» направлені до територіального управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. Даний перевізник - приватний підприємець - обслуговував тільки один маршрут.

«Наразі ми підшукуємо перевізника, який би тимчасово за трудовою угодою взявся обслуговувати цей маршрут, але після жахливої аварії на ньому ніхто поки що не погоджується надавати свій транспорт для перевезення людей у цьому напрямку», - відзначили в ОДА.

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В ТОВ «Сумиоблавтотранс» УНІАН підтвердили, що маршрут «Суми – Ганнівка-Вирівська», на якому маршрутка під час перетину залізничного переїзду потрапила під потяг, з моменту аварії не обслуговується.

«Із Сум до Ганнівки-Вирівської щодня виконувалися три рейси, однак після того, як там трапилася аварія, маршрутки в цьому напрямку не ходять», – зазначив заступник генерального директора ТОВ Микола Попов.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого на залізничному переїзді «23 км» перегону «Вири-Амбари» (Сумська область), обладнаному автоматичною сигналізацією, що справно працювала, відбулося зіткнення маршрутного автобуса з дизель-поїздом №847 сполученням «Харків-Ворожба». В автобусі знаходилося 18 пасажирів і водій, загинули 12 чоловік, 6 - травмовані. Відкрито кримінальне провадження. В ході допиту водій визнав свою провину, його заарештовано. Хід слідства контролюється прокуратурою Сумської області.

За інформацією прокуратури Сумської області, було встановлено, що із перевізником, якому належав цей маршрутний автобус, водій співпрацює з листопада минулого року, але на даному маршруті працював лише другий день, а до цього часу був задіяний в ремонтних роботах. Перевізник також повідомила, що з водієм ще не встигла укласти трудового договору, оскільки хотіла остаточно переконатися в тому, що він здатний виконувати роботи з перевезення пасажирів.