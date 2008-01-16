Тимошенко з Суркісом взяли в компанію до Ющенка та Кравчука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом затвердив новий склад Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, В.ЮЩЕНКО затвердив новий склад Координаційної ради на зміну статті 2 Указу Президента України від 8 травня 2007 року № 389 «Про забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Згідно з Указом, до складу Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу увійшли:

голова Координаційної ради, Президент України Віктор ЮЩЕНКО;

заступник Голови Координаційної ради (за згодою), прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО;

глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА;

заступник глави Секретаріату Президента України, секретар Координаційної ради Юрій БОГУЦЬКИЙ;

президент Національного олімпійського комітету України (за згодою) Сергій БУБКА;

віце-прем`єр-міністр України (за згодою) Іван ВАСЮНИК;

міністр транспорту та зв`язку України (за згодою) Йосип ВІНСЬКИЙ;

міністр культури і туризму України (за згодою) Василь ВОВКУН;

міністр економіки України (за згодою) Богдан ДАНИЛИШИН;

міністр оборони України (за згодою) Юрій ЄХАНУРОВ;

радник Президента України Віталій КЛИЧКО;

міністр охорони здоров`я України (за згодою) Василь КНЯЗЕВИЧ;

Президент України у 1991-1994 роках (за згодою) Леонід КРАВЧУК;

міністр регіонального розвитку та будівництва України (за згодою) Василь КУЙБІДА;

міністр внутрішніх справ України (за згодою) Юрій ЛУЦЕНКО;

перший заступник голови Служби безпеки України – керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО;

міністр закордонних справ України (за згодою) Володимир ОГРИЗКО;

міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту (за згодою) Юрій ПАВЛЕНКО;

міністр фінансів України (за згодою) Віктор ПИНЗЕНИК;

президент Професіональної футбольної ліги України, віце-президент Федерації футболу України, народний депутат України (за згодою) Равіль САФІУЛЛІН;

президент Федерації футболу України, член Виконкому УЄФА (за згодою) Григорій СУРКІС;

народний депутат України, президент Національного комітету спорту інвалідів України (за згодою) Валерій СУШКЕВИЧ;

голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО;

голова Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за згодою) Євген ЧЕРВОНЕНКО;

голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Нагадаємо, що сьогодні вдень стало відомо, що Кабінет міністрів України затвердив новий склад організаційного комітетуз підготовки і проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Оргкомітет очолила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, її заступниками призначені міністр з питань сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО, голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС і керівник Національного агентства з питань підготовки і проведення Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО.