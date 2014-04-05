На Хмельниччині через пожежу загинуло двоє маленьких дітей

У Хмельницькій області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє осіб, з яких двоє діти.

У місті Шепетівка Хмельницької області сьогодні вночі внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинуло троє осіб, з яких двоє дітей (2011 та 2013 р.н.). Читайте такожУ Яготині через пожежу загинуло четверо дітей Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, підрозділом ДСНС пожежу ліквідовано. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем при палінні.

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