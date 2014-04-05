На Хмельниччині через пожежу загинуло двоє маленьких дітей
09:25, 05 квітня 2014Суспільство
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У Хмельницькій області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє осіб, з яких двоє діти.
Ймовірна причина пожежі - необережність при палінні / Фото з відкритих джерел
У місті Шепетівка Хмельницької області сьогодні вночі внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинуло троє осіб, з яких двоє дітей (2011 та 2013 р.н.).
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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, підрозділом ДСНС пожежу ліквідовано.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем при палінні.
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