Більшість українців виступають за унітарну Україну з єдиною державною мовою - опитування

Більшість українців виступають за єдину державну мову, європейський вибір та унітарний характер держави, однак проти вступу до НАТО.

Згідно з переданими агентству УНІАН результатами дослідження соціологічної служби Центру Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг», якби найближчим часом відбувся референдум щодо актуальних проблем розвитку України, зокрема статусу української та російської мов, можливості федералізації країни, можливості інтеграції до Євросоюзу, Митного союзу, вступу до НАТО, то в ньому точно або скоріш за все взяли б участь 82,7% опитаних (57,5% - впевнено, 25,2% - скоріш за все).

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Якщо враховувати кількість тих, хто готовий взяти участь у референдумі, то гіпотетичний результат волевиявлення був би таким: 71,4% респондентів проголосували б за унітарність держави (17,1% – проти), 59,5% висловилися б за українську мову як єдину державну (36,5% – проти), 59,2% підтримали би вступ до ЄС (23,9% - вступ до Митного союзу), однак лише 39,5% схвалили би вступ України до НАТО (45,9% – проти).

Якщо рахувати від усіх респондентів, то результати виглядають наступним чином: якби в Україні відбувся референдум щодо форми територіального устрою України, за те, щоб країна стала федеративною державою, готові проголосувати 16,7% усіх опитаних. 69,3% обрали варіант унітарного устрою з децентралізацією влади.

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Якби на референдум було винесено питання про статус мов, то 56,5% від усіх опитаних висловилися б за те, щоб єдиною державною залишалася українська, а російська вільно використовувалась. 37,6% готові підтримати варіант, за яким українська та російська – дві державні мови.

Якби темою референдуму була проблема інтеграційного вибору України, 54,5% усіх опитаних підтримали б вступ до Європейського Союзу, тоді як приєднання до Митного союзу готові підтримати 23,9% громадян.

Нарешті, 35,8% респондентів підтримали би вступ до НАТО, а 47,9% висловилися б проти.

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Крім того, під час опитування досліджувалася думка громадян стосовно різних пропозицій щодо майбутнього України. Підписання Угоди про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС підтримують 60,4% опитаних, проти – 25,4%.

Створення єдиної союзної держави у складі Росії, Білорусі та України підтримують 20,1%, не підтримують – 70,5%.

Вступ України до складу Росії у вигляді частини РФ підтримують лише 7,5%, проти – 84,8%.

Лише 8,5% підтримують ідею переходу області, у якій вони проживають, до складу РФ, 85,3% - не підтримують.

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Приєднання до Ташкентського договору про колективну безпеку в СНД підтримують 17,3% опитаних, 60,9% - проти.

44,8% респондентів виступають за збереження позаблокового статусу України, 32% - проти.

59,5% опитаних не підтримують запровадження візового режиму з Росією, підтримують – лише 26%.

Думки респондентів стосовно виходу України з СНД поділилися майже порівну: 37,4% за вихід, 40,4% - проти.

Дослідження проводилося з 28 березня по 2 квітня у всіх регіонах України за винятком Криму. Опитано 3011 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 1,9%.