Порошенко: Україна ризикує не там, де всі інші

На українську економіку через слабкий зв`язок українського фондового ринку зі світовим фондовим ринком різке падіння курсів акції США, Азії і Європи 22 січня не матиме впливу.

Про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.

Як повідомляє прес-служба П.ПОРОШЕНКА, він висловив упевненість, що в короткостроковій перспективі «жодних загроз для української економіки поки що не існує». Крім того, кризові тенденції ще не набули сталого характеру, і світовий фондовий ринок має перспективи до відновлення.

П.ПОРОШЕНКО вважає, що Україні може загрожувати інше - сповзання економік США і Європи в рецесію. «Адже тоді буде загальмовано розвиток такої галузі, як будівництво, яке споживає величезну кількість українського металу. І в результаті цього уповільнення падатимуть ціни на основні продукти українського експорту”.

Якщо це станеться, відзначив він, то Україна відчуватиме дефіцит твердої валюти, і торговий баланс нашої держави буде погіршено. За таких умов, безперечно, держава, уряд, парламент, Національний банк повинні прийняти узгоджені дії для захисту фінансової системи держави.

Голова Ради НБУ впевнений, що дії керівників країн - лідерів світової економіки, які спрямовані на «зниження податкового тиску, зниження адміністративного регулювання, на допомогу в доступі американським і європейським компаніям на ринки третіх країн, - є дуже чітким сигналом і українським високопосадовцям».

П.ПОРОШЕНКО переконаний, якщо влада хоче забезпечити подальший розвиток української економіки, як це відбувалося в 2005, 2006 і 2007 роках і що в нинішніх умовах само по собі вже неможливо, то вже зараз необхідно внести зміни в законодавство, якими буде передбачено стимулювання української економіки.

Для цього, вважає голова Ради НБУ, потрібно знизити податковий тиск, скоротити дефіцит державного бюджету. «Державні витрати, особливо на утримання державного апарату, повинні бути скорочені. Навіть з урахуванням великих соціальних програм - повинні скоротити непродумані витрати», - відзначив П.ПОРОШЕНКО.

Далі, на його думку, слід фінансувати капітальні вкладення в українську економіку на розвиток інфраструктури. «Ми повинні розвивати дороги, ми повинні розвивати водопровідний транспорт, повинна бути проведена комунальна реформа для того, аби мешканці будинків платили за якісні послуги, які їм надаються, а не за те, що старі технології гріють повітря. Альтернативи цьому не існує», - додав він.