Анархісти і прихильники лівого руху проводять в Одесі першотравневу демонстрацію

11:57, 01 травня 2014
Суспільство
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У марші беруть участь близько 300 осіб.

Так называемые, антифашисты и анархисты проводят первомайскую демонстрацию в Одессе / Фото: Думская.net

Про це повідомляє Думская.net.

Так, на Першотравень в Одесі вийшли близько 300 проросійських активістів. Зокрема, серед них прихильники організації "Боротьба", невідомі анархісти і мітингувальники з прапорами РФ.

На чолі колони йдуть молодші активісти, слідом за ними - люди середнього та пенсійного віку. Головний лозунг параду: "Фашизм не пройде!"

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, в.о. Президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрацій в Києві заявив, що на травневі свята по всій території України готуються провокації.

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