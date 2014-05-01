Анархісти і прихильники лівого руху проводять в Одесі першотравневу демонстрацію
11:57, 01 травня 2014Суспільство
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У марші беруть участь близько 300 осіб.
Так звані антифашисти й анархісти проводять першотравневу демонстрацію в Одесі / Фото: Думская.net
Про це повідомляє Думская.net.
Так, на Першотравень в Одесі вийшли близько 300 проросійських активістів. Зокрема, серед них прихильники організації "Боротьба", невідомі анархісти і мітингувальники з прапорами РФ.
На чолі колони йдуть молодші активісти, слідом за ними - люди середнього та пенсійного віку. Головний лозунг параду: "Фашизм не пройде!"
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, в.о. Президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрацій в Києві заявив, що на травневі свята по всій території України готуються провокації.
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