Анархісти і прихильники лівого руху проводять в Одесі першотравневу демонстрацію

Про це повідомляє Думская.net.

Так, на Першотравень в Одесі вийшли близько 300 проросійських активістів. Зокрема, серед них прихильники організації "Боротьба", невідомі анархісти і мітингувальники з прапорами РФ.

На чолі колони йдуть молодші активісти, слідом за ними - люди середнього та пенсійного віку. Головний лозунг параду: "Фашизм не пройде!"

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, в.о. Президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрацій в Києві заявив, що на травневі свята по всій території України готуються провокації.