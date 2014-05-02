У Дніпропетровську пройде парад вишиванок

У Дніпропетровську в неділю, 4 травня, пройде парад вишиванок - спільний прохід фанатів дніпропетровського «Дніпра» і львівських «Карпат».

Про це повідомляють у ФК «Дніпро».

Згідно з повідомленням, старт «Маршу у вишиванках» о 17:30 на Катеринославському бульварі.

Фанати просять учасників маршу приходити у вишиванках і взяти з собою якомога більше національної символіки.

«Запрошуємо всіх жителів міста, приходьте самі і приводьте своїх дітей. Разом будемо змінювати свідомість нашого міста. Слава Україні!!!» - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, поєдинок дніпропетровського "Дніпра" і львівських "Карпат" відбудеться в неділю о 19:30 на стадіоні "Дніпро-Арена". Пряма трансляція - на каналі "2+2".