У Полтаві збудують синагогу (фото)

У Полтаві побудують синагогу. Про це журналістам сьогодні повідомив головний рабин Полтави Йосеф-Іцхак СЕГАЛЬ.

За його словами, синагогу побудують у центрі Полтави. «Буде побудована Хоральна синагога - точна копія зруйнованої нацистами в період Голокосту Хоральної Варшавської синагоги», - заявив Й.СЕГАЛЬ.

Будівля синагоги включатиме мікву, молильний зал, громадський центр.

На даний момент у Полтаві успішно діє єврейська загальноосвітня школа - перша в місті національна школа, а також "Сохнут", "Хесед", громадські молодіжні програми.