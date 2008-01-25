У Полтаві збудують синагогу (фото)
01:20, 25 січня 2008Суспільство
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Точну копію зруйнованої фашистами у Варшаві
У Полтаві побудують синагогу. Про це журналістам сьогодні повідомив головний рабин Полтави Йосеф-Іцхак СЕГАЛЬ.
За його словами, синагогу побудують у центрі Полтави. «Буде побудована Хоральна синагога - точна копія зруйнованої нацистами в період Голокосту Хоральної Варшавської синагоги», - заявив Й.СЕГАЛЬ.
|Реконструкція Варшавської синагоги, зруйнованої 1943 р., з сайту www.maltwood.uvic.ca
На даний момент у Полтаві успішно діє єврейська загальноосвітня школа - перша в місті національна школа, а також "Сохнут", "Хесед", громадські молодіжні програми.
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