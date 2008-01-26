Завтра в Україні очікується мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Мокрий сніг, хуртовини (у південній частині, а вдень і на Закарпатті мокрий сніг з дощем). На дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується західний, північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с, у західних областях, вдень і в Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 2-7° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

28-29 січня - хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг (28 січня у східній частині помірний), хуртовини; лише 29 січня у західній половині без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, 28 січня в Україні, 29 січня у південній частині пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат та узбережжі морів місцями до 24 м/с. Температура вночі 3-9° морозу, в Карпатах до 12°, вдень 0-5° морозу, 28 січня у західній половині від 3° морозу до 2° тепла; 29 січня у східній половині вночі 7-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

30-31 січня - без істотних опадів. Температура вночі у східній половині 5-10° морозу, 30 січня до 13°, на решті території 2-8° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, у західних областях до 5° тепла, 30 січня на Лівобережжі 1-6° морозу.

У Києві та області у неділю очікується хмарна погода з проясненнями, мокрий сніг, хуртовини, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

28-29 січня - хмарно з проясненнями. 28 січня невеликий сніг, мокрий сніг, хуртовини; температура вночі у Києві 2-4° морозу, по області - 2-7° морозу, вдень від у столиці 0-2° морозу, по області – від 3° морозу до 2° тепла; вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

29 січня - без істотних опадів; температура у столиці вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу, по області - 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; вітер північний, 7-12 м/с, поривчастий. На дорогах ожеледиця.

30-31 січня - без істотних опадів. Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу, у Київській області вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.