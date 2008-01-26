Світова криза: голова Світового банку попередив, що найгірше – попереду

Про поглиблення фінансової кризи повідомляють з Давоса - там триває Світовий економічний форум. Гірше - попереду, заявив президент Світового банку Роберт Зеллік. Тема стабільності світових ринків знову виникла під час дискусій - попри те, що головну увагу на форумі цього дня вирішили приділити благодійності, розвитку країн третього світу, культурі та боротьбі з бідністю, повідомляє 5 канал. Але цього року на перешкоді благодійним планам стала фінансова криза. Вона майже затьмарила інші дискусії форуму.

"Передусім нам необхідно відновити нормальну роботу фінансових ринків, проте усі ми зараз наражаємося на проблему глобального дисбалансу, насамперед в економіці США. Національні Центральні банки не всесильні, і всі гравці фінансового ринку повинні спільно діяти задля полегшення ситуації", - вважає Домінік Стросс-Кан, голова Міжнапродного валютного фонду.

Темпи падіння світових ринків залежатимуть від країн третього світу - адже саме їхня економіка зараз розвивається найшвидше. На цьому сходяться більшість спікерів. Зокрема для України порятунком може бути вступ до Світової організації торгівлі.