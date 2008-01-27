Квартирне питання: киянин хотів убити падчерицю і її родину

Співробітники міліції Подільського району Києва затримали озброєного пістолетом чоловіка, який мав на меті вбити родину прийомної доньки для того, щоб останній не дістався його будинок на вул. Жашківський.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Подільського райвідділу міліції зі зв’язків з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ, під час догляду речей затриманого було знайдено пістолет американського виробництва "Дженінгс" із 6-ма набоями та 6,5 г маріхуани.

За словами О.РАДКЕВИЧА, стосовно затриманого було порушено дві кримінальні справи (за незаконне зберігання зброї та наркотиків). У ході розслідування з’ясувалося, що чоловік, 1945 року народження, раніше неодноразово засуджений. Звільнившись у 1998 році з місць позбавлення волі, одружився на киянці, яка мала доньку.

Продавши квартиру чоловіка у Києві, родина збудувала будинок на вул. Жашківській, на земельній ділянці, що належала жінці. Остання померла у березні 2006 року, а падчериця вийшла заміж і стала жити зі своєю родиною у цьому будинку.

Будинок перейшов у спадок вітчиму, і він почав пред’являти свої права на помешкання. Як зазначив О.РАДКЕВИЧ, у серпні 2006 року чоловік пішов з дому і вирішивши вбити падчерицю, щоб та не претендувала на його будинок. Для цього він придбав за 500 гривень у невстановленої поки що особи пістолет з 10 набоями, 4 з яких "використав для пристрілки" біля одного з озер в Оболонському районі Києва.

За словами співрозмовника агентства, вбивство родини падчериці затриманий призначив на 3 березня 2008 року, коли в одного з родичів буде день народження, яке зазвичай відзначають на веранді біля будинку.

Зараз із затриманим проводяться слідчі дії.