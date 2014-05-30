У Львові не працюють майже всі трамвайні маршрути

09:50, 30 травня 2014
Суспільство
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У Львові сьогодні через обрив контактної мережі не працюють 10 з 11 трамвайних маршрутів міста.

трамвай во Львове / УНИАН
 

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, через обрив контактної мережі на вулиці І. Франка, приблизно з 7.30 припинено рух трамваїв. Не працюють усі трамвайні маршрути міста, крім маршруту №6.

На місці обриву працюють аварійні бригади.

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