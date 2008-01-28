Експерти про погіршення Світовим банком прогнозу інфляції в Україні

Експерти вважають, що погіршення Світовим банком показника інфляції в Україні за підсумками 2008 року викликано не лише виплатами компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР.

Зокрема, як заявив в інтерв’ю УНІАН директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, «інфляція в Україні є результатом цілого комплексу причин, які виявилися в повний зріст у 2007 році і продовжують діяти у 2008 році».

«Тому, звичайно, ми повинні бути свідомими у тому плані, що виплати «Ощадбанку» будуть робити певний внесок у підвищення інфляційних показників, але, з іншого боку, я не можу вважати ті обсяги, які заплановано виплатити у 2008 році, єдиною причиною інфляції. Ситуація є значно більш складною», - сказав він.

І.БУРАКОВСЬКИЙ зауважив, що на сьогоднішній день всі прогнози виходять з того, що буде, якщо нічого не буде зроблено. «І я дуже сподіваюся, що уряд найближчим часом, переглядаючи бюджет, також розробить документ, який називається антиінфляційний пакет», - сказав він.

«Тоді, можливо, результати року по інфляційному показнику будуть абсолютно іншими», - наголосив економіст.

Також, на його думку, не можна говорити про зниження інфляції до однозначної цифри.

«Це зробити неможливо. З моєї точки зору, на сьогоднішній день немає таких чудодійних ліків. Але з іншого боку, я думаю, що за умови серйозної роботи уряд міг би досягти приблизно 12% інфляції, але для цього повинна проводитись дуже продумана політика і співпраця з Національним банком України», - наголосив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

У свою чергу президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР висловив думку, що погіршення Світовим банком показника інфляції на наступний рік викликано не лише виплатами по заощадженням колишнього «Ощадбанку» СРСР.

«По-перше, це пов’язано із загальною ситуацією в країні. По-друге, це пов’язано з політикою уряду: з дефіцитом бюджету, з підвищенням пенсій і інших соціальних виплат з бюджету. Вся сукупність цих виплат і дає інфляційні очікування», - сказав він.

«6 мільярдів (які у цьому році планує виплатити уряд) - це невеликі гроші, невелика доля нашого товарообігу. Вони можуть забезпечити невелику долю інфляції. Проте є багато інших виплат, у поєднанні з якими ці виплати дають таку велику інфляцію. Звинувачувати лише виплати «Ощадбанку» буде несправедливо і хибно», - наголосив О.ПАСХАВЕР.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6 до 13,8%.

Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

Як пояснив представник Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ, прогнозований рівень інфляції підвищено у зв`язку зі збільшенням інфляційних очікувань і з урахуванням прийнятого на 2008 рік бюджету країни.

У свою чергу представник Світового банку Мартін РАЙЗЕР зазначив, що в прогнозі інфляції СБ врахував рівень виплат за знеціненими вкладами Ощадбанку СРСР.

За його словами, якщо реальні виплати будуть вищими за ті, що заплановані в бюджеті (8 млрд. грн.), Світовий банк перегляне свій прогноз щодо інфляції на 2008 рік.