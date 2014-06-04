У Сумах буде споруджено пам’ятник Героям «Небесної сотні» – міськрада

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте депутатами в середу, 4 червня, під час засідання сесії Сумської міськради.

Наразі невідомо, де саме постане споруда: це мають оголосити після того, коли в Сумах визначаться, яку місцину найменують на честь Героїв Майдану. Поки жодна з трьох пропозицій не знайшла підтримки ГО «Майдан».

Як зазначив на сесії активіст організації Юрій Тищук, громадськість рекомендує відкласти перейменування вулиць або інших місцин на честь «Небесної сотні», щоб визначитися з кращим варіантом. У той же час він відзначив, що пам’ятник загиблим Героям Майдану місту необхідний, тому варто провести конкурс з визначення кращої ідеї пам'ятника.

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Депутати підтримали ініціативу громадськості і 53-ма голосами вирішили провести такий конкурс.

Як повідомляв УНІАН, з метою увічнення пам’яті загиблих у протистояннях на київському Майдані, у Сумах пропонують обрати для перейменування декілька об’єктів міської топоніміки, зокрема, вулиці Першотравневу та Набережна річки Стрілка, а також сквер біля молодіжного центру «Романтика».