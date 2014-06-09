Мешканці другого під'їзду будинку, що вибухнув в Миколаєві повернулися в квартири

Як повідомив кореспондент НикВестей з місця подій, мешканцям будинку влада міста пообіцяла відновити водопостачання протягом 30 хвилин, подачу електроенергії - протягом півтори годин. Газопостачанням відповідні служби займуться завтра.

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Крім того, фахівці провели попередній огляд будинку, на умовах конфіденційності «Новинам-N» повідомив один з експертів. На думку експертів, для відновлення будинку доведеться розібрати 3-4 поверхи 1-го під'їзду і відбудувати їх заново, оскільки ремонту вони не підлягають.

Другий під'їзд суттєвих пошкоджень не отримав, тому люди змогли повернутися в свої квартири.

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В даний час на місці вибуху тривають аварійно-відновлювальні роботи та розбір завалів. Після цього експерти більш детально оглянуть пошкодження і зможуть зробити більш точний висновок.