Путін рекомендував російським держслужбовцям відпочити в Криму

Як повідомляє німецький журнал Focus, тимчасово виконуючий обов'язки керівника ростуризму Олег Сафонов розіслав державним підприємствам і концернам телеграми з відповідною вказівкою президента країни Володимира Путіна, передає Deutsche Welle.

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Щоб не допустити колапсу туристичної галузі Криму, президент Росії, за інформацією видання, "радить" службовцям замовити номер в одному з готелів і будинків відпочинку півострова. При цьому оплачувати їх перебування на курортах зобов'язані підприємства або профспілки.

Як пише Focus, на ці цілі московський регіон вже виділив 4 млн євро. Чечня - понад 3 млн євро. За 500 тис. євро на відпочинок співробітників надають "Газпром" і "Роснефть".

Раніше близько трьох чвертей з більш ніж 6 млн туристів, що проводять відпустку на чорноморському узбережжі Криму, становили українці. Однак після анексії півострова Росією в березні цього року більшість українських туристів ігнорують кримські пляжі, пише видання.