У КНУКіМ готуватимуть інформаціологів-аналітиків з інформаційної безпеки

ЇЇ метою є формування змісту та методів навчання майбутніх фахівців, впровадження нового освітнього стандарту та включення його у світовий освітній процес.

Під час заходу експертна рада розглянула шляхи приведення змісту освіти майбутніх фахівців до сучасних реалій та запропонувала ряд змін щодо підготовки національних кадрів бібліотечно-інформаційної галузі. Були прийняті рішення модернізації навчальних планів та підготовки інформаціологів-аналітиків, спеціалістів з інформаційної безпеки.

Ініціатором створення експертної ради став почесний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, який зазначив, що назріла необхідність радикальної реформи підготовки національних кадрів бібліотечно-інформаційної сфери.

«Ми бачимо інформаційні війни, їхні наслідки. Ми в них, на жаль, програємо. Якщо нас турбує майбутнє країни, ми повинні радикально змінити ситуацію. Київський національний університет культури і мистецтв уже цього року розпочне підготовку інформаціологів-аналітиків з інформаційної безпеки», – сказав Михайло Поплавський.

До обговорення актуальних питань були запрошені знані як в Україні, так і за кордоном науковці, чимало з яких, до речі, є випускниками КНУКіМ: доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Тетяна Гранчак, керівник управління регіональної та культурно-просвітницької роботи Міністерства культури України Лариса Нікіфоренко, доктор історичних наук у галузі бібліотекознавства, координатор програм відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні Валентина Пашкова, кандидат історичних наук, завідувач відділу наукового опрацювання документів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Олег Сербін, кандидат історичних наук, директор наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Тетяна Ярошенко та інші.