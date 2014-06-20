Палиця хоче створити національний парк на території курорту Куяльник

Голова Одеської обласної адміністрації Ігор Палиця підтримує створення Національного парку на території курорту Куяльник з метою збереження ресурсів однойменного лиману.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив на виїзній нараді з питань реалізації регіональної програми збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману.

Губернатор підкреслив, що його позиція пов`язана виключно з бажанням зберегти ресурси лиману.

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«Ніхто не має права на продаж курорту, це - державне майно», - акцентував Палиця. Створення ж національного парку, за його словами, сприятиме вливанню відповідних коштів, зміцненню і розвитку інфраструктури курорту, приведенню санаторно-курортний комплексу у відповідність з сучасними нормами, на що буде потрібно близько одного року. Документи щодо присвоєння лиману вищеназваного статусу, за його словами, - у процесі розробки.

Губернатор також відзначив, що має намір залучити іноземних фахівців для проведення експертизи проекту трубопроводу зі з`єднання лиману з Чорним морем.

За його словами, вартість даного проекту - понад 30 млн грн, тому потрібна незалежна експертиза. Якщо незалежні експерти підтвердять дану суму, керівництво області знайде необхідні кошти.

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«Головне завдання - до кінця року розпочати закачування морської води до Куяльницького лиману», - сказав Палиця.

Найближчим часом для вирішення проблем Куяльнику при обласній адміністрації буде створено робочу групу з числа представників громадянських активістів, екологів, депутатської комісії - перше засідання планується провести наступного тижня. Крім того, для припинення незаконного вивезення піску з куяльницьких кар`єрів найближчими днями створять спеціальну групу і пост ДАІ.

Як розповів на нараді керівник НДІ «Укрпівденгідроводгосп» Олег Чижик, кошторисна вартість вищеназваного проекту - 31,8 млн грн. Для з`єднання моря (у районі центральної алеї гідропарку «Лузанівка») і лиману передбачається прокласти трубопровід завдовжки 2 км, частина якого вже існує. Діаметр труби – 1 метр.

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«Ми беремо воду не з дна і не з придонних відкладень, а з глибини приблизно 3-3,5 метра від поверхні моря у період водозабору. Це осіннє-зимово-весняний період. Тобто це – пізня осінь, зима і рання весна, коли там найкраща якість води, і ця вода потраплятиме у Куяльник», - пояснив Чижик.

Вливання морської води необхідне у зв`язку з тим, що зараз солоність води у Куяльнику близько 300 грамів на літр, а для утворення лікувальних лиманських грязей потрібна солоність 120-180 грамів на літр.

«За мінералізації води у Куяльнику 300 грамів на літр - дуже мало мікроорганізмів, які зуміють там вижити», - сказав Чижик.

Щороку планується запускати у лиман не більш як 9 млн кубометрів води з Чорного моря. Запуск у лиман морської води, як відзначив учений, є аварійним заходом для порятунку Куяльнику. У перспективі - розчищення річки Великий Куяльник, впорядковування гідротехнічних споруд тощо.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2013 року Одеська обласна рада звернулася до Кабінету міністрів з проханням виділити 100 млн грн на відновлення водних ресурсів Куяльницького лиману. Екологи неодноразово заявляли про загибель лиману у зв`язку зі змінами кліматичних умов, браконьєрським використання води річки Великий Куяльник та інших водотоків басейні Куяльницького лиману, незаконним видобутком піску.