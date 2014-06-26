Майстер впливу на депутатів: журналісти склали добірку яскравих висловів Івана Плюща

Іван Плющ був майстром впливу на депутатів / Фото: УНІАН

ТСН зібрала найвідоміші висловлювання колишнього голови ВР, який був дотепним оратором.

За даними ЗМІ, політик не дожив до свого 74-річчя через тривале онкозахворювання. На парламентських виборах у 1990 році Іван Плющ був обраний в депутати від КПУ, але вже за рік залишив її ряди. У ВР Плющ спочатку став першим заступником голови парламенту, а пізніше - головою ВР. Іван Плющ запам'ятався Україні яскравими і веселими цитатами в залі засідань ВР і ЗМІ.

Одна з найвідоміших його цитат "Вони хочуть впихнути невпихуєме" прозвучала під час обговорення законопроекту в ефірі радіо "Свобода". Схожа його репліка пролунала й у Раді "Навіщо його пхати, якщо воно не лізе?".

Не менш легендарна фраза Плюща "Депутат Заєць! Не стрибайте по залі! Ви ж не в лісі" побачила світ під час засідання в парламенті. Плющ тоді звертався до нардепа Івана Зайця. Цікаво, що коли Заєць займав пост міністра екології, Іван Плющ адресував йому ще одну відому репліку "Які Зайці, така і екологія".

Як відомо, Плющ вів засідання "суржиком" і іноді замість літери "ф" вживав "хв". Саме з цим пов'язані такі висловлювання - "Депутат! Депутат! Не пам'ятаю хвамілії - той, шо у піджаку! Відійдіть від мікрохвона і займіть своє місто" і "Включіть мікрохвона у задньому проході".

Також в інтерв'ю газеті "Факты" Іван Плющ барвисто розповідав про своє дитинство. "З дитинства і по сьогоднішній день від трудових ста грамів не відмовляюся. Вперше серйозно випив на "піонерській каші". У цьому ж інтерв'ю екс-спікер сказав сакраментальну фразу "Я за життя стiльки сала з'їв, що соромно свиням в очi дивитися".

"Іван Степанович був великим майстром впливу на депутатів. Він вибирав такі слова, які, з одного боку, расслабляли навіть фанатично зациклених парламентаріїв, а з іншого - збільшував впізнаваність того чи іншого політика. Такий вплив збільшив й мою впізнаваність", - розповідав український політик Іван Заєць.

Нагадаємо, Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю екс-спікера ВР Івана Плюща.