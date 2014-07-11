15-18 липня виставка-ярмарок "Сезон ЛiТО" в Київському Палаці Спорту

13:02, 11 липня 2014
Суспільство
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Літо останніми роками постійно підносить сюрпризи: погода мінлива, жара  важка, дощі проливні. Проте, виглядати гарно хочеться завжди.  Бажання одягнутися модно, яскраво, елегантно, мати в гардеробі речі з натуральних тканин,  неодмінно приведе Вас  у Палац Спорту на виставку-ярмарок товарів легкої промисловості "Сезон ЛІТО".

Виставка працює з вівторка  по п'ятницю включно. І вже в суботу Ви зможете

покрасуватися в стильних обновах,  навіть якщо відпустка ще за горами. А  перед самою відпусткою похід на виставку просто необхідний. 

Асортимент представлених товарів порадує  різноманітністю :

- чоловічий, жіночий і дитячий одяг, 

- сезонне взуття (сандалі, туфлі, капці), 

- недорогі вишукані чоловічі і жіночі класичні і не лише  костюми, 

- дитячий одяг та взуття, 

- шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці тощо), 

- сезонні головні убори, 

- трикотаж ,

- купальники, 

- постільна білизна, домашній текстиль, 

- парфумерія, косметика, 

- біжутерія та безліч корисних дрібниць, 

- футболки, шорти, купальники і інші товари для відпочинку. 

Жінки, які  віддають перевагу  виробам з натуральних тканин, із задоволенням приміряють плаття, сарафани, блузи і блузочки  з Індії, Туреччини і від українських виробників. 

Легкі чоловічі костюми також  представлені на ярмарку, окрім цього -  великий вибір сорочок, краваток, трикотажу, спортивного одягу від українських, польських і турецьких виробників. 

На виставці-ярмарку  великий вибір сезонного взуття – новинки літніх колекцій. 

Доповнити свій гардероб можна  зручним  та модним взуттям, яскравим шарфом або сумкою, шкіряним ременем або поясом.  

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж. 

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний. 

Щоб заздалегідь знати про майбутні заходи - заходите на наш сайт www.profexpo.kiev.ua

та  дзвоніть: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

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