15-18 липня виставка-ярмарок "Сезон ЛiТО" в Київському Палаці Спорту

Літо останніми роками постійно підносить сюрпризи: погода мінлива, жара важка, дощі проливні. Проте, виглядати гарно хочеться завжди. Бажання одягнутися модно, яскраво, елегантно, мати в гардеробі речі з натуральних тканин, неодмінно приведе Вас у Палац Спорту на виставку-ярмарок товарів легкої промисловості "Сезон ЛІТО".

Виставка працює з вівторка по п'ятницю включно. І вже в суботу Ви зможете

покрасуватися в стильних обновах, навіть якщо відпустка ще за горами. А перед самою відпусткою похід на виставку просто необхідний.

Асортимент представлених товарів порадує різноманітністю :

- чоловічий, жіночий і дитячий одяг,

- сезонне взуття (сандалі, туфлі, капці),

- недорогі вишукані чоловічі і жіночі класичні і не лише костюми,

- дитячий одяг та взуття,

- шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці тощо),

- сезонні головні убори,

- трикотаж ,

- купальники,

- постільна білизна, домашній текстиль,

- парфумерія, косметика,

- біжутерія та безліч корисних дрібниць,

- футболки, шорти, купальники і інші товари для відпочинку.

Жінки, які віддають перевагу виробам з натуральних тканин, із задоволенням приміряють плаття, сарафани, блузи і блузочки з Індії, Туреччини і від українських виробників.

Легкі чоловічі костюми також представлені на ярмарку, окрім цього - великий вибір сорочок, краваток, трикотажу, спортивного одягу від українських, польських і турецьких виробників.

На виставці-ярмарку великий вибір сезонного взуття – новинки літніх колекцій.

Доповнити свій гардероб можна зручним та модним взуттям, яскравим шарфом або сумкою, шкіряним ременем або поясом.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Щоб заздалегідь знати про майбутні заходи - заходите на наш сайт www.profexpo.kiev.ua

та дзвоніть: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70