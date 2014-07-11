15-18 липня виставка-ярмарок "Сезон ЛiТО" в Київському Палаці Спорту
Літо останніми роками постійно підносить сюрпризи: погода мінлива, жара важка, дощі проливні. Проте, виглядати гарно хочеться завжди. Бажання одягнутися модно, яскраво, елегантно, мати в гардеробі речі з натуральних тканин, неодмінно приведе Вас у Палац Спорту на виставку-ярмарок товарів легкої промисловості "Сезон ЛІТО".
Виставка працює з вівторка по п'ятницю включно. І вже в суботу Ви зможете
покрасуватися в стильних обновах, навіть якщо відпустка ще за горами. А перед самою відпусткою похід на виставку просто необхідний.
Асортимент представлених товарів порадує різноманітністю :
- чоловічий, жіночий і дитячий одяг,
- сезонне взуття (сандалі, туфлі, капці),
- недорогі вишукані чоловічі і жіночі класичні і не лише костюми,
- дитячий одяг та взуття,
- шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці тощо),
- сезонні головні убори,
- трикотаж ,
- купальники,
- постільна білизна, домашній текстиль,
- парфумерія, косметика,
- біжутерія та безліч корисних дрібниць,
- футболки, шорти, купальники і інші товари для відпочинку.
Жінки, які віддають перевагу виробам з натуральних тканин, із задоволенням приміряють плаття, сарафани, блузи і блузочки з Індії, Туреччини і від українських виробників.
Легкі чоловічі костюми також представлені на ярмарку, окрім цього - великий вибір сорочок, краваток, трикотажу, спортивного одягу від українських, польських і турецьких виробників.
На виставці-ярмарку великий вибір сезонного взуття – новинки літніх колекцій.
Доповнити свій гардероб можна зручним та модним взуттям, яскравим шарфом або сумкою, шкіряним ременем або поясом.
Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж.
Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Щоб заздалегідь знати про майбутні заходи - заходите на наш сайт www.profexpo.kiev.ua
та дзвоніть: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70