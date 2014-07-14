У Черкасах попрощалися із убитим терористами генерал-майором Момотом

У Черкасах сьогодні у Навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України «Оршанець» пройшла церемонія прощання із 48-річним генерал-майором, заступником начальника Східного регіонального управління ДПСУ Ігорем Момотом.

Як передає кореспондент УНІАН, на громадянську панахиду до Центру прийшло понад 3 тисячі черкащан, родичі та колеги загиблого, керівники області, міста. Серед тих, хто приїхав попрощатися, заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України, колишній міністр оборони Михайло Коваль, голова Українського союзу ветеранів Афганістану Сергій Червонописький, представники керівництва Держприкордонслужби та ветерани прикордонної служби, бойові побратими загиблого. Колона автомобілів, що везли людей на прощання із бойовим офіцером розтягнулась більше ніж на кілометр, утворивши величезний корок.

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Виголошуючи поминальну промову в.о. начальника Центру полковник Держприкордон служби Ігор Павлов не міг стримати сліз. Він розповів, як міг, яку тяжку втрату понесла Держприкордон служба та вся Україна.

Голова Черкаської облради Валентина Коваленко, виступаючи перед присутніми, висловила пропозицію, щоб одну з вулиць Черкас назвали на честь Оршанецьких героїв, а ще одну – іменем Ігоря Момота.

Представник ветеранської організації прикордонників запропонував назвати Навчальний центр «Оршанець», яким ще нещодавно керував Момот, його іменем.

Під час урочистого прощання в «Оршанці» рідним Момота вручили відзнаку «За заслуги перед Черкащиною», якою його нагородили посмертно.

Спільну молитву за упокій душі загиблого, на церемонії прощання сотворили священнослужителі Української православної церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної православної церкви, Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Московського Патріархату.

Поховали Момота на одному з міських кладовищ, поряд із могилою його батька.

Довідка УНІАН. У серпні генерал-майору мало виповнитися 49 років. У нього залишилися дружина і донька. Він має багато нагород. Серед них – Орден Червоної Зірки, медаль «Захиснику Вітчизни». Він з першого дня загострення ситуації на сході України брав участь в організації охорони та оборони державного кордону, за що був нагороджений президентом України орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Із травня 2014 року Момот обіймав посаду заступника начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Доти був начальником черкаського Навчального центру підготовки молодших спеціалістів ДПСУ «Оршанець».

Як повідомляв УНІАН, Ігор Момот загинув 11 липня в Луганській області під час обстрілу з установки «Град» позицій українських прикордонників. 12 липня Президент України посмертно присвоїв йому звання генерал-майора. Президент України Петро Порошенко особисто повідомив вдові Момота Надії Валентинівні про присвоєння військового звання її чоловікові та висловив їй глибокі співчуття. Також глава держави зазначив, що ім`я Ігоря Момота буде присвоєне одному з прикордонних підрозділів України.