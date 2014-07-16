Збиток від руйнування житлових будинків у Слов'янську оцінили в 1,5 млрд грн

Про це повідомив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Микола Чечоткін, передає LB.ua.

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"Цифра поки попередня, коли зробимо розбирання, запрацює комісія, яка буде визначати доцільність відновлення цього житла", - сказав він, уточнивши, що експертиза буде проходити протягом 10 днів.

Крім того, Микола Чечоткін підкреслив, щов Слов'янську є 3 недобудовані будинки, які можна добудувати.

"Пошкоджено 34 багатоквартирних будинки, 11 з них - потребують серйозного ремонту", - сказав він.