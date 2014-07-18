У Львові міліція шукає "смертника з вибухівкою"

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України у Львівській області.

"18 липня, близько 17:00 на оперативний номер «102» надійшло повідомлення від адміністратора автовокзалу «Львів», що знаходиться на вулиці Стрийській, 109, який повідомив, що до них зателефонував невідомий чоловік та сказав, що «на території автовокзалу знаходиться смертник, який хоче себе підірвати»", - сказано в повідомленні.

Читайте такожМіліція Києва отримала повідомлення про мінування двох торговельних центрівНа місці події працюють представники слідчо-оперативної групи міліції, вибухотехніки та експерти НДЕКЦ при ГУ МВС України у Львівській області, а також представники інших служб.

З приміщення та території автовокзалу евакуйовано 30 працівників та 250 пасажирів. Рух транспорту тимчасово зупинено.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи аноніма, який повідомив про небезпеку.