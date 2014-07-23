У Луганську зупинили роботу паспортні столи
В Луганську реєстраційні служби, які приймають громадян і обробляють документацію, призупинили свою діяльність.
У зв'язку з цим, в Центрі адміністративних послуг Луганська документи і заяви для обробки, тимчасово не приймаються. Виробляється тільки видача готових документів, які заявники подавали раніше.
Читайте такожЛуганськ припинить знезараження питної води - немає хлору
Як повідомили Еспресо.TV в прес-службі Луганської міської ради, паспортні столи у всіх районах Луганська також призупинили документообіг. Городяни можуть отримати готові паспорти (замовлені раніше) і тимчасові свідоцтва, які підтверджують особу громадянина України в Центрі адмінпослуг. До видачі підготовлений 91 паспорт і 18 посвідчень для городян з усіх районів міста.
Центр адміністративних послуг в Луганську перейшов на скорочений графік роботи.