Кожен десятий українець ризикує стати алкогольно залежним
10:27, 06 лютого 2008Суспільство
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П’яна неволя українців: сьогодні кожен десятий ризикує стати алкогольно залежним. І відсоток молоді у цій сумній статистиці зростає щодня пишуть "Київські відомості".
Алкоголь – це наркотик і чим раніше ми це усвідомимо, тим більші наші шанси у боротьбі за здоров’я нації. Безпечного алкоголю не існує, як і не існує безпечних для організму норм вживання алкогольних напоїв.
А слабоалкогольні напої, як наприклад пиво, спричиняють таку ж залежність як і всі інші. Починати профілактику пропонують за звичаєм спартанців – з дитсадкового віку.
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