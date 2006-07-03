У Чорнобильській зоні вирощуватимуть ріпак для дизеля

В Україні планується створення підприємства з виробництва біодизеля з ріпака, вирощеного в Чорнобильській зоні.

Про це сьогодні повідомив журналістам міністр палива і енергетики України Іван ПЛАЧКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, 16-17 липня компанія Shell презентує в Україні проекти з газифікації вугілля, зокрема з виробництва біодизеля.

«Ми плануємо розглянути проект будівництва такого підприємства в Чорнобильській зоні, де планується висіяти ріпак на великій території», - відзначив він.

За словами міністра, вчені провели експертизу цих територій, і вона показала, що вони нерадіоактивні.

Довідка УНІАН. Як і солярка, біодизельне пальне призначене для застосування в автомобілях з дизельними двигунами. Для переходу на його використання мотор чи інші системи машини модернізувати не потрібно.

Для отримання біодизельного пального зазвичай використовується ріпакова олія – найдешевша з рослинних. Процес виробництва маж приблизно такий вигляд: спочатку олію очищають, а потім до неї додають метиловий спирт і каталізатор (луг). У результаті реакції переетерифікації виходить суміш, якій дають відстоятися. Легкі верхні фракції продукту і є ріпаковий метил-ефіром, або біодизельним пальним. З кожної тонни ріпака можна одержати близько 300 кг (30%) ріпакової олії, а з нього – приблизно 270 кг біодизельного пального.

У виробництві біодизель коштує дорожче, і тому останнім часом уряди європейських країн, занепокоєні колосальним зростанням нафтових цін, серйозно стурбовані проблемою дотацій. У Німеччині, наприклад, біодизель повністю звільнено від паливного податку.

Згідно з даними Держкомстату, в 2004 році в Україні намолотили 148,88 тис. тонн ріпаку. Таким чином, урожай даної олійної культури в 2004 р. збільшився практично втричі (у 2003 році цей показник становив 50,9 тис. тонн).

У 2005 році загалом в Україні ріпаком було засіяно 234 тис. га.

За даними Мінагрополітики, на 23 травня 2006 року яровим ріпаком в Україні засіяно 128,3 тис. га (за прогнозу 170 тис. га). Озимий ріпак в поточному сезоні в Україні посіяно на площі 418,4 тис. га (проти 147,9 тис. га в 2004 р.).