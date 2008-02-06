У Києві судять генералів, яких звинувачують у причетності до Скнилівської трагедії

Почався судовий процес над генералами, яких звинувачують в причетності до авіакатастрофи літака Су-27 в 2002 році на авіашоу на Скнилівському аеродромі (Львів).

Як пише «Газета по-киевски», вчора вранці відбулося судове засідання у Військовому апеляційному суді Центрального регіону.

На засідання приїхали представники потерпілих із Львівської області – Стефан КОЗАК і адвокат Володимир КРАВЧУК.

Також прибули представники звинувачення (Генпрокуратури) і обвинувачені: перший заступник головнокомандуючого Військово-повітряними силами України Сергій ОНИЩЕНКО, колишній головнокомандуючий ВПС генерал-полковник запасу Віктор СТРЕЛЬНИКОВ, колишній заступник головнокомандуючого з бойової підготовки ВПС генерал-лейтенант запасу Олександр ВОЛОШЕНКО і колишній заступник начальника з бойової підготовки генерал-майор запасу Володимир АЛЕКСЄЄВ.

Троє з чотирьох військових вже не обіймають високих посад у Збройних Силах. Єдиний, хто залишився працювати на великій посаді, - С.ОНИЩЕНКО.

Він назвав звинувачення в порушенні інструкцій «маренням» і звинуватив прокуратуру у тому, що вона «тупо ігнорує реальну картину трагедії».

«Льотне завдання було порушено пілотом, а з боку льотчика це найгрубіше правопорушення», – сказав С.ОНИЩЕНКО.

При цьому він заявив, що ніхто з генералів не ухиляється від відповідальності, розділяє біль втрати родичів загиблих, але переконаний, що доказова база у слідства слабка.

Крім того, троє обвинувачених подали судді клопотання про повернення справи на додаткове слідство.

У результаті суддя ухвалив рішення почати розгляд справи по суті, без додаткового слідства.

Наступне засідання відбудеться у Військовому Апеляційному суді 25 лютого.

Генералам інкримінують статті Кримінального кодексу, які передбачають неабиякі покарання, – всім, окрім В.СТРЕЛЬНИКОВА, загрожує близько 10 років позбавлення волі, пише газета.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів унаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 чоловік, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам.

В даний час покарання у в`язниці відбуває тільки пілот Володимир ТОПОНАРЬ.

Кримінальні справи відносно чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження.