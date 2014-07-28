У Львові за дві доби зафіксовано 13 неправдивих повідомлень про мінування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 25 липня - надійшло 3 повідомлення про замінування, 26 липня – 10 повідомлень.

Як зазначається у повідомленні, 25 липня о 19.20 невідома особа на телефон оперативної служби «102» Львівського міського управління міліції повідомила про мінування у центрі Львова будівлі «PANORAMA Lviv Hotel» (готель «Опера», просп. Свободи, 45). Із будівлі було евакуйовано 30 мешканців і персонал готелю.

Цього ж дня о 19.35 невідома особа повідомила про можливий вибух у житловому будинку №20 на вул. Шевченка (3-х поверховий 12-ти квартирний будинок). Із будинку було евакуйовано 10 мешканців.

О 20.45 надійшло анонімне повідомлення про мінування будівлі готелю «Супутник» у Львові (вул. Княгині Ольги, 116). Із будівлі було евакуйовано близько 200 мешканців і персонал.

У всіх вказаних випадках вибухівку знайдено не було.

26 липня о 13.18 на телефон довідки головного залізничного вокзалу станції «Львів» невідома особа повідомила про замінування будівлі головного залізничного вокзалу станції «Львів». Зокрема повідомили, що вибух відбудеться о 13.45. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось. Із будівлі вокзалу було евакуйовано близько 2500 осіб. Спеціалісти вибухо-техніки разом з кінологами провели обстеження приміщень та прилеглої території вокзалу. Вибухового пристрою виявлено виявлено не було. Роботи було завершено о 14.48. Затримки руху залізничного транспорту не було.

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Цього ж дня невідомі повідомляли про мінування: у центрі Львова будівлі готелю «Жорж» (пл. А. Міцкевича, 1) (було евакуйовано 75 осіб); ресторану «Сім поросят» (вул. С. Бандери, 9) (евакуйовано 12 осіб); туристично-готельного комплексу «Дністер Прем'єр Готель» (вул. Я.Матейка, 6) (евакуйовано близько 500 осіб); на вул. Замарстинівській, 122 готелю «Тріал» (евакуйовано 15 осіб); готелю «Арена» (вул. Городоцька, 83) (евакуйовано 15 осіб); хостелу «Олд сіті» (вул. П.Беринди, 3) (евакуйовано 56 осіб); готелю «Жокей» (вул. Стрийська, 133) (евакуйовано 10 осіб); готелю «Власта» (вул. Клепарівська, 30) (евакуйовано 86 осіб); готелю «Волтер» (вул. Липинського, 60-а) (евакуйовано 17 осіб).

Після детальних обстежень будівель та прилеглих територій у всіх випадках вибухових пристроїв виявлено не було.

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня невідомі обстріляли житловий будинок міського голови Львова Андрія Садового.