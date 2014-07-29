Міносвіти звільнить вчителів, які допомагали "ДНР" і "ЛНР"

Про це йдеться в листі міністра освіти Сергія Квіта, направленому місцевим органам управлінь освіти та керівникам навчальних закладів.

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У своєму листі міністр звернув увагу на те, що в той час, коли більшість педагогічних і науково-педагогічних працівників проявляють високу громадянську позицію і патріотизм, інша, незначна частина осіб з їх числа брала участь в організації так званих "референдумів" у Донецькій та Луганській областях або навіть стала безпосереднім учасником терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

"Участь в антидержавній діяльності повинна тягнути за собою правові наслідки, які визначені законодавством, зокрема Кодексом законів про працю", - зазначив міністр освіти.

У зв'язку з цим Сергій Квіт рекомендував прийняти до уваги зазначені вище обставини і забезпечити, щоб навчально-виховний процес в системі освіти забезпечували особи, які не заплямували себе в терористичних організаціях або пособництвом їм.

Зі свого боку Міносвіти і Держінспекція навчальних закладів будуть моніторити рішення цього питання, підкреслив Сергій Квіт.