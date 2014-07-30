Туристам пропонують екскурсії в звільнені від терористів міста Донбасу за 8 тисяч
В Україні почали пропонувати екскурсії у звільнені міста Сходу в безпосередній близькості від районів проведення АТО.
Двогодинна екскурсія обійдеться екстремалам від 1000 до 8000 тисяч гривень, залежно від того, як близько ті побажають опинитись від міста, де на даний момент все ще ведуться бої з терористами, повідомляє сайт vkulake.com.
У районах проведення безпосередньо бойових дій туристам видають повний комплект захисту.
Туристів возять по зруйнованих об'єктах міста, докладно розповідають про бойові дії в цьому місці і спецоперації.
До того ж, кожен може залишитися з подарунком: якщо знайде осколки від снарядів, патрони, гільзи - може взяти це з собою на пам'ять.
Як повідомляється, кількість туристів, особливо іноземців, охочих відвідати ці місця і побачити власними очима те, про що їм розповідають по телевізору, зростає з кожним днем.
Однак, ця пропозиція вже встигла викликати негативні коментарі від користувачів соцмереж.