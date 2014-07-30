Туристам пропонують екскурсії в звільнені від терористів міста Донбасу за 8 тисяч

Двогодинна екскурсія обійдеться екстремалам від 1000 до 8000 тисяч гривень, залежно від того, як близько ті побажають опинитись від міста, де на даний момент все ще ведуться бої з терористами, повідомляє сайт vkulake.com.

У районах проведення безпосередньо бойових дій туристам видають повний комплект захисту.

Туристів возять по зруйнованих об'єктах міста, докладно розповідають про бойові дії в цьому місці і спецоперації.

До того ж, кожен може залишитися з подарунком: якщо знайде осколки від снарядів, патрони, гільзи - може взяти це з собою на пам'ять.

Як повідомляється, кількість туристів, особливо іноземців, охочих відвідати ці місця і побачити власними очима те, про що їм розповідають по телевізору, зростає з кожним днем.

Однак, ця пропозиція вже встигла викликати негативні коментарі від користувачів соцмереж.