Сьогодні в Україні буде 37-градусна спека

1 серпня в Україні температура повітря протягом дня очікується +30+37 градусів, лише в західних областях місцями +25+30 градусів.

Східний антициклон обумовить у всіх областях суху погоду, лише на крайньому заході пройдут подекуди грозові дощі. Про це пише сайт opogode. У західній частині місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря +25+32 градуси, у Карпатах місцями +22+27 градусів. У північних областях без опадів. Температура повітря +30+35 градусів. У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря +30 +37 градусів. На сході очікується суха спекотна повітряна маса. Температура повітря +30 +37 градусів. У південній частині - сонце та спека. Температура повітря +30+37 градусів. У Києві опадів не очікується. Температура повітря +31+33 градуси. Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-10 м/с.

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