Сьогодні в Україні буде 37-градусна спека
12:12, 01 серпня 2014Суспільство
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1 серпня в Україні температура повітря протягом дня очікується +30+37 градусів, лише в західних областях місцями +25+30 градусів.
В Україні дуже спекотно / УНІАН
Східний антициклон обумовить у всіх областях суху погоду, лише на крайньому заході пройдут подекуди грозові дощі.
Про це пише сайт opogode.
У західній частині місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря +25+32 градуси, у Карпатах місцями +22+27 градусів.
У північних областях без опадів. Температура повітря +30+35 градусів.
У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря +30 +37 градусів.
На сході очікується суха спекотна повітряна маса. Температура повітря +30 +37 градусів.
У південній частині - сонце та спека. Температура повітря +30+37 градусів.
У Києві опадів не очікується. Температура повітря +31+33 градуси.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-10 м/с.
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