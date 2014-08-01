Організатори Сорочинського ярмарку ввели пільги для учасників із зони АТО

Організатори Сорочинського ярмарку-2014 ввели пільги для учасників з Донецької і Луганської областей.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Сорочинського ярмарку.

За їх даними, довгі дискусії про проведення ярмарку на тлі подій на сході України на 15% зменшили кількість заявок від учасників порівняно з 2013 роком.

Ухвалено рішення, що учасники з Донецької і Луганської областей не платитимуть за місце. Аналогічна пільга надана народним майстрам, які пред'являть відповідне державне посвідчення.

Читайте такожНа Полтавщині пропонують скасувати Сорочинський ярмарок через події на Донбасі

У прес-службі відзначають, що вартість оренди в 2014 році залишилася на рівні попереднього року, тоді як для самих організаторів видатки збільшились: освітлення, охорона, водопостачання - все за новими тарифами.

Зараз керівництво Полтавської ОДА обговорює можливість відвідування ярмарку першими особами держави.

Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок-2014 заплановано провести з 18 по 24 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття має відбутися 18 серпня об 11-00.

Громадськість і міліція Полтавської області пропонували через події на Донбасі відмінити проведення Сорочинського ярмарку цього року.