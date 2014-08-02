У РФ закрили останню новинну програму, яка критично висвітлювала політику Путіна

У Росії закрили останню програму новин - «Неделя» з Маріаною Максимовською на каналі «Рен-ТБ», - яка критично висвітлювала ситуацію в країні і політику російської влади, використовуючи різні думки при підготовці сюжетів, а не лише провладні, як це роблять програми новин на всіх інших російських телеканалах.

Про це в своєму Facebook написав провідний кореспондент «Недели» Роман Супер.

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«Ніяких сліз і соплів. Тільки любов. Маріана. Спасибі. За кожен ефір, за кожний сюжет, за кожне підведення, за професію, за дружбу, за те, що допомогла врятувати дружину, за кругосвітні відрядження - від Копейська до Пхеньяна, за те, що показала країну і світ, за те, що розповіла, як треба, а як у жодному разі. Спасибі. Спасибі. Спасибі. Програму «Неделя» закрили», - написав Супер. Також він повідомив, що шукає роботу.

Програма «Неделя» з Маріаною Максимовською виходила в ефір 11 років.

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