Ющенко про ПДЧ, ЄС, США, Росію, вільну торгівлю, енергобезпеку і Голодомор

Україна сподівається на позитивний розгляд питання про приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті Північноатлантичного альянсу в квітні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

«Сподіваємося на позитивний для нашої країни розгляд цього питання», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що в Україні розраховують, що у 2008 році Україна продуктивно розвине діалог з Північноатлантичним альянсом. Україна очікує, що до порядку денного самміту НАТО у Бухаресті буде внесено питання про приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО.

Президент зазначає, що Україна налаштована на поглиблення і практичне зміцнення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. «Очікуємо, що важливим дороговказом наших відносин стане чітка і продумана дорожня карта двосторонньої співпраці на найближчі роки», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент закликає держави світу підтримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо Голодомору 1932-1933 років в Україні.

«Я звертаюся до всіх держави, які ви представляєте, із закликом підтримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН стосовно Голодомору, зберегти світову пам’ять про мільйони невинних загиблих людей, засудити цей страхітливий злочин і виявити єдність в готовності протидіяти будь-яким замахам на людське життя, гідність і права», - сказав Президент.

Він нагадав, що 2008 рік оголошений в Україні роком пам’яті жертв Голодомору. «Ми просимо світову спільноту разом з нами скласти шану перед пам’яттю жертв цього комуністичного геноциду», - сказав Президент.

Президент вважає, що настав час для нової якості відносин між Україною і Росією.

За його словами, керівництво обох держав твердо налаштоване на розвиток справжнього і надійного стратегічного партнерства. «Я буду радий вже найближчим часом відвідати Російську Федерацію, щоб обговорити найбільш нагальні завдання наших відносин. Упевнений, що ми досягнемо продуктивних результатів», - сказав Президент.

Україна має намір максимально ефективно продовжити курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

На переконання Президента, цей шлях певною мірою відповідає філософії внутрішніх перетворень у державі.

Він зазначив, що Україна послідовно дотримується зовнішньополітичного курсу, в основі якого лежать принципи міжнародного партнерства, рівноправності, взаємної поваги, довіри і вигоди.

Президент зазначив, що загальна логіка політичних процесів в Україні дає підстави вважати, що стратегічні внутрішні і зовнішні завдання на порядку денному України будуть реалізовані.

Він також зазначив, що окремі післявиборчі рецидиви минуть. «Труднощі, безумовно, не розчиняться у повітрі, але ми добре усвідомлюємо їхню природу і маємо всю політичну волю та необхідний інструментарій, щоб їх долати і гарантувати незмінність обраного нами курсу», - сказав Президент.

Він також зазначив, що для України 2008 рік є роком значних сподівань і великої масштабної роботи.

«Ми маємо на меті впровадити повноцінну і ефективну конституційну реформу, істотно вдосконалити судову і правоохоронну системи, досягти прогресу у структурних змінах, національній економіці, посилити її конкурентоспроможність і забезпечити реальні умови для зростання добробуту людей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент заявляє, що в енергетичній політиці зусилля України будуть спрямовані передусім на пошук системних відповідей на виклики, що все гостріше постають перед європейською і світовою спільнотою.

В.ЮЩЕНКО також запросив усіх зацікавлених глав держав і урядів узяти участь у роботі енергетичного самміту, який відбудеться в Києві 22-23 травня.

Глава держави зазначив, що однією з провідних тем самміту стане питання диверсифікації транзитних потоків і джерел постачання енергоносіїв.

За словами В.ЮЩЕНКА, особливу роль у цьому процесі має відіграти енерготранзитний коридор Одеса-Броди-Плоцьк-Гданьськ.

Україна очікує, що незабаром розпочнуться переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Президент зазначив, що створення цього спільного економічного простору в Україні розглядають як перший крок до реалізації принципу чотирьох свобод: вільного руху через кордони людей, товарів, капіталів і послуг.

За словами В.ЮЩЕНКА, як реальну спільну вигоду Україна розглядає справу запровадження зон вільної торгівлі на принципах СОТ з іншими провідними торговельними партнерами України – США, Російською Федерацією, країнами ГУАМ.

Також, за словами Президента, Україна зацікавлена у продуктивному розвитку переговорного процесу з укладення нової посиленої політичної угоди між Україною і ЄС. «Вірю, що цей документ буде інноваційним, відповідатиме спільним інтересам і ставитиме амбітні цілі політичної асоціації і економічної інтеграції України», - сказав він.