РНБО про бойовиків на місці падіння Боїнга: Або вони здадуться самі, або пізніше будуть знищені

Сили Антитерористичної операції не вестимуть активних дій на місці катастрофи малайзійського Боїнга, оскільки ця місцевість не входить до стратегічного плану звільнення населених пунктів від терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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«Місце падіння літака знаходиться поза нашою стратегічною увагою і не заважає звільняти населені пункти від терористів навіть якщо вони там (на місці падіння малайзійського Боїнга - УНІАН) облаштували вогневі позиції з артилерією. Нам немає сенсу зараз їх там бомбити. Або вони здадуться самі, або пізніше будуть знищені”, - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Урядовий портал, українські військові, як і раніше, не вестимуть бойових дій у 20-кілометровому радіусі навколо місця, де терористами було збито Боїнг-777.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.

До України 27 липня прибули міжнародні експерти для участі в розслідуванні падіння збитого літака. При цьому президент України Петро Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню в радіусі 20 кілометрів від місця падіння літака.

Однак експерти, представники ОБСЄ, а також поліцейські з Нідерландів і Австралії, кілька днів не могли потрапити на місце падіння літака через стрілянину.

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31 липня міжнародним експертам вперше вдалося потрапити на місце катастрофи літака.

Однак їхня робота постійно переривалася через дії терористів. І 6 серпня Нідерланди вирішили призупинити пошукові роботи на місці катастрофи Boeing "Малайзійських авіаліній" в Україні.

Друга фаза пошуків на місті падіння малайзійського літака Boeing 777 в Донецькій області буде обговорюватись наступного тижня.