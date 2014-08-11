Українці готуються провести Марш Єдності в різних містах світу - ЗМІ

Українці зі всього світу готуються провести Марш Єдності.

Символічною ходою пройдуть до російських дипломатичних установ, закликаючи світ підтримати Україну, повідомляє VIDIA, медіа портал української діаспори.

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Марш відбудеться 16 серпня. Його мета – закликати світ визнати факт російської агресії в Україні та заявити, що країні не потрібні «миротворчі» війська за участі росіян, а українці всього світу бажають миру.

До акції долучаються українці Києва, Торонто, Вашингтона, Філадельфії, Нью-Йорка, Детройта, Чикаго та інших міст світу.