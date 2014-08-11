Українці готуються провести Марш Єдності в різних містах світу - ЗМІ
20:31, 11 серпня 2014Суспільство
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Учасники Маршу закликатимуть світ визнати факт російської агресії в Україні.
Українці протестуватимуть у різних країнах світу / vidia.org
Українці зі всього світу готуються провести Марш Єдності.
Символічною ходою пройдуть до російських дипломатичних установ, закликаючи світ підтримати Україну, повідомляє VIDIA, медіа портал української діаспори.
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Марш відбудеться 16 серпня. Його мета – закликати світ визнати факт російської агресії в Україні та заявити, що країні не потрібні «миротворчі» війська за участі росіян, а українці всього світу бажають миру.
До акції долучаються українці Києва, Торонто, Вашингтона, Філадельфії, Нью-Йорка, Детройта, Чикаго та інших міст світу.
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