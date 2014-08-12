У більшості населених пунктів Донецької області відновлено водопостачання

Про це повідомляє тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації з посиланням на КП «Компанія «Вода Донбасу».

Вода подається в Селідове, Новогродівку, Горняк, Українськ, Димитров, Білозерське, Білицьке, Волноваху, Докучаєвськ, Вугледар. Також одержують воду жителі Кіровського, Жданівки, Костянтинівки, Дружківки і Краматорська.

Почав роботу Білоярівський водозабір, що дало змогу відновити водопостачання Амвросіївки і сусідніх селищ.

Без води залишається селище Кутейникове. У Дебальцевому вода подається за графіком.

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Як і раніше немає води в Авдіївці, відсутнє централізоване водопостачання в Дзержинську, споживачам підвозять воду машинами.

У Горлівці працює одна з фільтрувальних станцій, там жителі одержують мінімальний обсяг води.

До Макіївки і Донецька вода подається в скороченому режимі.