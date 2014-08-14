Кримські школи скасували навчання українською мовою в початкових класах

Про це заявила "міністр освіти" анексованого півострова Наталія Гончарова, передають "Крим.Реалії".

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"На території Кримського федерального округу Росії не будуть формуватися початкові класи з навчанням українською мовою", - заявила Гончарова.

За її словами, батьки першокласників написали заяви на навчання російською мовою, а в районах проживання кримських татар були охочі навчати дітей кримськотатарською.

Як зазначила Наталія Гончарова, виняток може скласти колишня українська гімназія в Сімферополі, де приблизно трохи більше чверті батьків написали заяви про бажання навчати своїх дітей українською мовою.