У Маріуполі невідомі знесли найбільший в місті пам'ятник Леніну (фото)

10:37, 15 серпня 2014
Суспільство
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Сьогодні близько 02.00 невідомі знесли з постаменту 8-метровий пам'ятник Леніну, розташований в центрі Маріуполя.

Ленин / УНИАН
 

За інформацією сайту 0629, до пам'ятника під'їхали на вантажівці, обв'язали трос навколо шиї скульптури, прив'язали його до вантажівки і рвонули з місця. Скульптура звалилася на плити і розкололася.

Ленин / УНИАН
 

Вранці на місце події прибли співробітники міліції, які задокументували даний факт, після чого співробітники "Маріупольтепломережі" почали прибирати повалену скульптуру Леніна.

Ленин / УНИАН
 

Пам'ятник на перехресті проспектів Леніна та Будівельників був встановлений 22 квітня 1987 року в честь 117-ї річниці з дня народження Леніна.

В даний час в Маріуполі залишилося ще 4 пам'ятники Леніну.

Ленин / УНИАНВранці до місця події прибули співробітники міліції / фото УНІАН
 

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