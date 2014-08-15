У Маріуполі невідомі знесли найбільший в місті пам'ятник Леніну (фото)

За інформацією сайту 0629, до пам'ятника під'їхали на вантажівці, обв'язали трос навколо шиї скульптури, прив'язали його до вантажівки і рвонули з місця. Скульптура звалилася на плити і розкололася.

Вранці на місце події прибли співробітники міліції, які задокументували даний факт, після чого співробітники "Маріупольтепломережі" почали прибирати повалену скульптуру Леніна.

Пам'ятник на перехресті проспектів Леніна та Будівельників був встановлений 22 квітня 1987 року в честь 117-ї річниці з дня народження Леніна.

В даний час в Маріуполі залишилося ще 4 пам'ятники Леніну.