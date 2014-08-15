У Маріуполі невідомі знесли найбільший в місті пам'ятник Леніну (фото)
10:37, 15 серпня 2014Суспільство
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Сьогодні близько 02.00 невідомі знесли з постаменту 8-метровий пам'ятник Леніну, розташований в центрі Маріуполя.
У Маріуполі повалили найбільший в місті пам'ятник Леніну / фото УНІАН
За інформацією сайту 0629, до пам'ятника під'їхали на вантажівці, обв'язали трос навколо шиї скульптури, прив'язали його до вантажівки і рвонули з місця. Скульптура звалилася на плити і розкололася.
Невідомі зробили це у 2 години ночі / фото УНІАН
Вранці на місце події прибли співробітники міліції, які задокументували даний факт, після чого співробітники "Маріупольтепломережі" почали прибирати повалену скульптуру Леніна.
При падінні з постаменту пам'ятник розколовся на частини / фото УНІАН
Пам'ятник на перехресті проспектів Леніна та Будівельників був встановлений 22 квітня 1987 року в честь 117-ї річниці з дня народження Леніна.
В даний час в Маріуполі залишилося ще 4 пам'ятники Леніну.
Вранці до місця події прибули співробітники міліції / фото УНІАН
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