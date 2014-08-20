Суд арештував підозрюваних в підготовці вбивства голови Миколаївської ОДА

Як повідомила прес-служба прокуратури Миколаївської області, "Центральний районний суд Миколаєва задовольнив клопотання слідчого Управління СБУ в області, погоджене з процесуальним керівником, та обрав двом місцевим мешканцям, підозрюваним у підготовці терористичного акту та вбивства голови Миколаївської облдержадміністрації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

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В прес-службі зазначили, що 16 серпня працівники Управління СБУ в області затримали двох мешканців Миколаєва 1972 та 1983 років народження за підозрою у підготовці умисного вбивства, терористичного акту, а також незаконному носінні вогнепальної зброї. Затриманим оголошено про підозру у цих злочинах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.