Вишиванки та солом'яні брилі: на Полтавщині проходить Сорочинський ярмарок (фоторепортаж)

З 19 до 24 серпня у Великих Сорочинцях Миргородського району Полтавської області проходить Національний Сорочинський ярмарок.

За словами керівника проекту «Сорочинський ярмарок» Світлани Свищевої, цьогорічний ярмарок буде проходити під гаслом «Україна єдина!». Всього на участь у ньому надійшло близько 900 заявок від підприємств, приватних підприємців, народних майстрів, закладів громадського харчування та дитячих розваг.

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До участі у Фестивалі народної творчості на ярмарку подали заявки понад 70 колективів та окремих виконавців практично з усіх областей України.

Також, під час ярмарку, громадські організації будуть збирати кошти для допомоги пораненим чи родинам загиблих під час АТО.