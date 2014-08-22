У Донецьку за добу зафіксовано зникнення 5 осіб

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області.

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Так, в Артемівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що 18 серпня лікар станції переливання крові Горлівки на власному автомобілі Chevrolet Lacetti виїхав з відділення переливання крові Центральної районної лікарні Артемівська та до теперішнього часу його місцезнаходження невідомо.

Також надійшла заява про те, що 15 серпня 55-річний водій підприємства на автомобілі Renault Magnum виїхав з Костянтинівки в Макіївку і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Крім того, в міліції зареєстрували заяву про те, що 12 серпня о 21.00 пішла з дому і не повернулася 43-річна мешканка Старобешівського району. Ці та інші факти задокументовані правоохоронцями, розпочато розслідування.