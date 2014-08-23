На Полтавщині за сепаратизм засудили громадянку Росії

Як повідомила УНІАН начальник відділу нагляду за дотриманням законів органами СБУ, Державної митної служби і Державної прикордонної служби прокуратури області Людмила Армеєва, в березні росіянка в соціальних мережах розмістила публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на проведення референдуму про самовизначення областей південного сходу України і подальше приєднання їх до Російської Федерації.

За даними прес-служби Крюківського районного суду, під час досудового слідства 5 серпня між Армеєвою і обвинуваченою було укладено угоду про визнання винності, відповідно до вимог статті 472 КПК України.

Читайте такожЗа вербування одеситів росіянина засудили до 5 років ув’язнення Крім того, сторони узгодили, що в разі затвердження угоди обвинувачувані буде призначено покарання за ч.1 ст.110 Кримінального кодексу України у вигляді обмеження свободи на три роки, і на підставі статті 75 КК вона буде звільнена від відбування покарання з випробувальним терміном.

На засіданні суду обвинувачена визнала себе винною.

Суддя Крюківського райсуду затвердила раніше підписану між прокурором і обвинуваченою угоду і дала звинуваченій умовний строк.